Шешунов Яков Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шешунов Яков Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1772 ст.

Дата смерти

02.03.1846 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1772 ст.

Отец: Шешунов Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1796 ст.

Сын: Шешунов Митрофан-1 Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Владимировка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.06.1804 ст.

Сын: Шешунов Митрофан Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
02.03.1846 ст.
Владимировка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
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