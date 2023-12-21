Шешунов Яков Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1772 ст.
Дата смерти02.03.1846 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1772 ст.
Отец: Шешунов Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1796 ст.
Сын: Шешунов Митрофан-1 Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1804 ст.
Сын: Шешунов Митрофан Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
02.03.1846 ст.