Буцких (Дуракова) Христина Павлова
Место рождения
Дата рождения1847 или 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1847 или 1849
Отец: Дураков Павел Агапов
Мать: Дуракова Ульяна Фетисова
Бракосочетание
22.10.1864 ст.
Муж: Буцких Иван Фирсов
Рождение ребёнка
23.06.1867 ст.
Сын: Буцких Пётр Иванович
Отец ребёнка: Буцких Иван Фирсов
Никольское, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно