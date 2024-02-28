Буцких (Дуракова) Христина Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буцких (Дуракова) Христина Павлова

Место рождения

Большая Приваловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1847 или 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
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Место
Комментарий
Рождение
1847 или 1849

Отец: Дураков Павел Агапов

Мать: Дуракова Ульяна Фетисова

Большая Приваловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
22.10.1864 ст.

Муж: Буцких Иван Фирсов

Рождение ребёнка
23.06.1867 ст.

Сын: Буцких Пётр Иванович

Отец ребёнка: Буцких Иван Фирсов

Никольское, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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