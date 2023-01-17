село Большая Приваловка, село Большая Приваловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Большая Приваловка

Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Воронежский уезд
16Приваловка большая, с. каз. и вл.при колодцах.5421174859920Церковь православная. Почтовая станция.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Верхне-Хавская волость
11. Б. Приваловка, село бывшее государственное, дворов 290, жителей 1974, церковь православная, школа, 6 лавок, 3 постоялых двора

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Верхнехавский район
6886Большая Приваловкасело51°54'с.ш.39°45'в.д.M-37-008

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Верхнехавский муниципальный район, Большеприваловское сельское поселение
20611408101с Большая Приваловкасело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close