Марфа Давидова
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1781
Отец: Давид Матвеев
Мать: ?
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.01.1799
Муж: Гавриил (Михайлов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.12.1800
Дочь: Анисия Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил (Михайлов)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1805
Дочь: Дария Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил (Михайлов)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Агафия Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил (Михайлов)
Рождение ребёнка
25.10.1807
Дочь: Параскева Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил (Михайлов)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1809
Сын: Мирон Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил (Михайлов)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно