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Марфа Давидова

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1781

Отец: Давид Матвеев

Мать: ?

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.01.1799

Муж: Гавриил (Михайлов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.12.1800

Дочь: Анисия Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил (Михайлов)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1805

Дочь: Дария Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил (Михайлов)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Агафия Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил (Михайлов)

Рождение ребёнка
25.10.1807

Дочь: Параскева Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил (Михайлов)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1809

Сын: Мирон Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил (Михайлов)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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