Асанова Ульяна Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асанова Ульяна Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1858
Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 15
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асанов Яков Евфимов

ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 15
Смерть
Неизвестно
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