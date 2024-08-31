(Распопова) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Распопова) Варвара Ивановна

(Распопова) Варвара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожевин Михаил Маркелович

Отец ребёнка: Кожевин Маркел Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожевин Владимир Маркелович

Отец ребёнка: Кожевин Маркел Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кожевина) Нина Маркеловна

Отец ребёнка: Кожевин Маркел Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кожевина) Валентина Маркеловна

Отец ребёнка: Кожевин Маркел Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожевин Маркел Васильевич

Рождение ребёнка
29.07.1924

Дочь: Рыбникова (Кожевина) Галина Маркеловна

Отец ребёнка: Кожевин Маркел Васильевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.