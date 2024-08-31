(Распопова) Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожевин Михаил Маркелович
Отец ребёнка: Кожевин Маркел Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожевин Владимир Маркелович
Отец ребёнка: Кожевин Маркел Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кожевина) Нина Маркеловна
Отец ребёнка: Кожевин Маркел Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кожевина) Валентина Маркеловна
Отец ребёнка: Кожевин Маркел Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.07.1924
Дочь: Рыбникова (Кожевина) Галина Маркеловна
Отец ребёнка: Кожевин Маркел Васильевич
Смерть
Неизвестно