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Кожевин Маркел Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожевин Владимир Маркелович

Мать ребёнка: (Распопова) Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожевин Михаил Маркелович

Мать ребёнка: (Распопова) Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кожевина) Валентина Маркеловна

Мать ребёнка: (Распопова) Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кожевина) Нина Маркеловна

Мать ребёнка: (Распопова) Варвара Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Распопова) Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
29.07.1924

Дочь: Рыбникова (Кожевина) Галина Маркеловна

Мать ребёнка: (Распопова) Варвара Ивановна

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