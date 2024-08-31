Кожевин Маркел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожевин Владимир Маркелович
Мать ребёнка: (Распопова) Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожевин Михаил Маркелович
Мать ребёнка: (Распопова) Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кожевина) Валентина Маркеловна
Мать ребёнка: (Распопова) Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кожевина) Нина Маркеловна
Мать ребёнка: (Распопова) Варвара Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.07.1924
Дочь: Рыбникова (Кожевина) Галина Маркеловна
Мать ребёнка: (Распопова) Варвара Ивановна