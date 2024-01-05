Ромакин Яков Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Ромакина Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Ромакина Наталья Ионовна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Ромакина Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Ромакина Наталья Ионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ромакина Наталья Ионовна
Смерть
Неизвестно