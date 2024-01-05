Ромакина Наталья Ионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ромакина Наталья Ионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Ромакина Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Ромакин Яков Петрович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Ромакина Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Ромакин Яков Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ромакин Яков Петрович

Смерть
Неизвестно
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