Зуева Ефимия Петрова
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
18.01.1887
Муж: Зуев Павел Егоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1888
Сын: Зуев Стефан Павлов
Отец ребёнка: Зуев Павел Егоров
Рождение ребёнка
03.07.1894
Дочь: Марфа Павлова
Отец ребёнка: Зуев Павел Егоров
Рождение ребёнка
23.06.1897
Сын: Иоанн Павлов
Отец ребёнка: Зуев Павел Егоров
Рождение ребёнка
05.02.1900
Сын: Зуев Максим Павлов
Отец ребёнка: Зуев Павел Егоров
Рождение ребёнка
27.08.1902
Сын: Зуев Иван Павлович
Отец ребёнка: Зуев Павел Егоров
Рождение ребёнка
13.02.1905
Дочь: Мария Павлова
Отец ребёнка: Зуев Павел Егоров
Смерть
Неизвестно