Зуева Ефимия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗуева Ефимия Петрова

Зуева Ефимия Петрова

avatar

Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: ?

Мать: ?

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
18.01.1887

Муж: Зуев Павел Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1888

Сын: Зуев Стефан Павлов

Отец ребёнка: Зуев Павел Егоров

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.07.1894

Дочь: Марфа Павлова

Отец ребёнка: Зуев Павел Егоров

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.06.1897

Сын: Иоанн Павлов

Отец ребёнка: Зуев Павел Егоров

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.02.1900

Сын: Зуев Максим Павлов

Отец ребёнка: Зуев Павел Егоров

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.08.1902

Сын: Зуев Иван Павлович

Отец ребёнка: Зуев Павел Егоров

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.02.1905

Дочь: Мария Павлова

Отец ребёнка: Зуев Павел Егоров

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close