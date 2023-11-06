Синяев Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1918
Дата смерти04.07.1991
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1918
Попал в плен (военное)
03.07.1941
Рождение ребёнка
22.06.1954
Сын: Синяев Александр Иванович
Мать ребёнка: Синяева Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синяев Иван Иванович
Мать ребёнка: Синяева Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Синяева Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Синяева Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Синяева Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Синяева Ефимия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синяева Ефимия Ивановна
Смерть
04.07.1991
Причина смерти- Атерокардиосклероз