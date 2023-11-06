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Синяев Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1918

Дата смерти

04.07.1991

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1918

Отец: Синяев Василий Яковлевич

Мать: Синяева Екатерина Иосифовна

Попал в плен (военное)
03.07.1941
Рождение ребёнка
22.06.1954

Сын: Синяев Александр Иванович

Мать ребёнка: Синяева Ефимия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синяев Иван Иванович

Мать ребёнка: Синяева Ефимия Ивановна

Городецкое, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синяев Владимир Иванович

Мать ребёнка: Синяева Ефимия Ивановна

Городецкое, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синяев Евгений Иванович

Мать ребёнка: Синяева Ефимия Ивановна

Городецкое, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синяев Николай Иванович

Мать ребёнка: Синяева Ефимия Ивановна

Городецкое, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синяев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Синяева Ефимия Ивановна

Городецкое, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синяева Ефимия Ивановна

Смерть
04.07.1991
Городецкое, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Причина смерти- Атерокардиосклероз
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