Колосова Ульяна Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Ульяна Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Колосов Пётр Филиппович

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Галина Петровна

Отец ребёнка: Колосов Пётр Филиппович

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Пётр Филиппович

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Ентальской Троицкой церкви
Смерть
Неизвестно
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