Колосова Ульяна Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Колосов Пётр Филиппович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Галина Петровна
Отец ребёнка: Колосов Пётр Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Ентальской Троицкой церкви
Смерть
Неизвестно