Вздорнова (Вздорнова) Афанасия Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вздорнова (Вздорнова) Афанасия Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1825

Муж: Здорнов Петр Карпов

Рождение ребёнка
16.09.1826

Дочь: Любовь Петрова

Отец ребёнка: Здорнов Петр Карпов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.06.1828

Дочь: Феодосия Петрова

Отец ребёнка: Здорнов Петр Карпов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.11.1829

Сын: Вздорнов Филипп Петров

Отец ребёнка: Здорнов Петр Карпов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.03.1831

Сын: Вздорнов Василий Петров

Отец ребёнка: Здорнов Петр Карпов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.09.1832

Сын: Вздорнов Сергий Петров

Отец ребёнка: Здорнов Петр Карпов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.11.1833

Дочь: Анастасия Петрова

Отец ребёнка: Здорнов Петр Карпов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.04.1835

Сын: Вздорнов Иоанн Петров

Отец ребёнка: Здорнов Петр Карпов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно