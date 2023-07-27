Вздорнова (Вздорнова) Афанасия Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1825
Муж: Здорнов Петр Карпов
Рождение ребёнка
16.09.1826
Дочь: Любовь Петрова
Отец ребёнка: Здорнов Петр Карпов
Рождение ребёнка
01.06.1828
Дочь: Феодосия Петрова
Отец ребёнка: Здорнов Петр Карпов
Рождение ребёнка
12.11.1829
Отец ребёнка: Здорнов Петр Карпов
Рождение ребёнка
01.03.1831
Отец ребёнка: Здорнов Петр Карпов
Рождение ребёнка
23.09.1832
Отец ребёнка: Здорнов Петр Карпов
Рождение ребёнка
03.11.1833
Дочь: Анастасия Петрова
Отец ребёнка: Здорнов Петр Карпов
Рождение ребёнка
19.04.1835
Отец ребёнка: Здорнов Петр Карпов
Смерть
Неизвестно