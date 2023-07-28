Здорнов Петр Карпов
Место рождения
Дата рождения11.06.1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1805
Отец: Здорнов Карп Алексиев
Бракосочетание
Около 1825
Рождение ребёнка
16.09.1826
Дочь: Любовь Петрова
Мать ребёнка: Вздорнова Афанасия Стефанова
Рождение ребёнка
01.06.1828
Дочь: Феодосия Петрова
Мать ребёнка: Вздорнова Афанасия Стефанова
Рождение ребёнка
12.11.1829
Мать ребёнка: Вздорнова Афанасия Стефанова
Рождение ребёнка
01.03.1831
Мать ребёнка: Вздорнова Афанасия Стефанова
Рождение ребёнка
23.09.1832
Мать ребёнка: Вздорнова Афанасия Стефанова
Рождение ребёнка
03.11.1833
Дочь: Анастасия Петрова
Мать ребёнка: Вздорнова Афанасия Стефанова
Рождение ребёнка
19.04.1835
Мать ребёнка: Вздорнова Афанасия Стефанова
Смерть
Неизвестно