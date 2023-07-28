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Здорнов Петр Карпов

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

11.06.1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1805

Отец: Здорнов Карп Алексиев

Мать: Вздорнова Фекла Алексиева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Около 1825

Жена: Вздорнова Афанасия Стефанова

Рождение ребёнка
16.09.1826

Дочь: Любовь Петрова

Мать ребёнка: Вздорнова Афанасия Стефанова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.06.1828

Дочь: Феодосия Петрова

Мать ребёнка: Вздорнова Афанасия Стефанова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.11.1829

Сын: Вздорнов Филипп Петров

Мать ребёнка: Вздорнова Афанасия Стефанова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.03.1831

Сын: Вздорнов Василий Петров

Мать ребёнка: Вздорнова Афанасия Стефанова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.09.1832

Сын: Вздорнов Сергий Петров

Мать ребёнка: Вздорнова Афанасия Стефанова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.11.1833

Дочь: Анастасия Петрова

Мать ребёнка: Вздорнова Афанасия Стефанова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.04.1835

Сын: Вздорнов Иоанн Петров

Мать ребёнка: Вздорнова Афанасия Стефанова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно