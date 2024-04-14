Филлипов Данило Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1776
Сын: Филиппов Арсений Данилович
Мать ребёнка: Филиппова Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Филиппова Пелагея Даниловна
Мать ребёнка: Филиппова Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Филиппова Евдокия Даниловна
Мать ребёнка: Филиппова Дарья Федоровна
Смерть
Неизвестно