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Филлипов Данило Игнатьевич

Место рождения

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Гребешков Игнатий Григрьевич

Мать: Филиппова Ирина Федоровна

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Филиппов Арсений Данилович

Мать ребёнка: Филиппова Дарья Федоровна

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Филиппова Пелагея Даниловна

Мать ребёнка: Филиппова Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Филиппова Евдокия Даниловна

Мать ребёнка: Филиппова Дарья Федоровна

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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