Филиппова Евдокия Даниловна
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Катерина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Матвей Иванович
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Феоктиста Ивановна
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно