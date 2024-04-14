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Филиппова Евдокия Даниловна

Место рождения

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Филлипов Данило Игнатьевич

Мать: Филиппова Дарья Федоровна

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Катерина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Матвей Иванович

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Феоктиста Ивановна

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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