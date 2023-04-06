Бояков Аверьян (Северьян)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1922
Сын: Бояков Алексей Аверьянович
Мать ребёнка: Боякова Анна Николаевна
Челябинская обл., Шумихинский р-н, М.-Дорячинский с/с|Курганская обл., Шумихинский р-н, с. Малое-Дюрягино|Курганская обл., Шумихинский р-н, с. М.-Дюрягино
Рождение ребёнка
1925
Сын: Бояков Андрей Аверьянович
Мать ребёнка: Боякова Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Бояков Александр Аверьянович
Мать ребёнка: Боякова Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Боякова Марфа Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боякова Марфа Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боякова Анна Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Председатель колхоза