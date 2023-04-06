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Бояков Аверьян (Северьян)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1922

Сын: Бояков Алексей Аверьянович

Мать ребёнка: Боякова Анна Николаевна

Челябинская обл., Шумихинский р-н, М.-Дорячинский с/с|Курганская обл., Шумихинский р-н, с. Малое-Дюрягино|Курганская обл., Шумихинский р-н, с. М.-Дюрягино
Рождение ребёнка
1925

Сын: Бояков Андрей Аверьянович

Мать ребёнка: Боякова Марфа Андреевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Бояков Александр Аверьянович

Мать ребёнка: Боякова Марфа Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Боякова Марфа Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боякова Марфа Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боякова Анна Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Председатель колхоза
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