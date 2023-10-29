Крылов Александр Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1936
Сын: Крылов Виктор Александрович
Мать ребёнка: Крылова Мария Прокофьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крылова Нина Александровна
Мать ребёнка: Крылова Мария Прокофьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крылов Александр
Мать ребёнка: Крылова Мария Прокофьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крылова Вера
Мать ребёнка: Крылова Мария Прокофьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крылов Анатолий
Мать ребёнка: Крылова Мария Прокофьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана