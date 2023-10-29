Крылов Александр Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылов Александр Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1936

Сын: Крылов Виктор Александрович

Мать ребёнка: Крылова Мария Прокофьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крылова Нина Александровна

Мать ребёнка: Крылова Мария Прокофьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крылов Александр

Мать ребёнка: Крылова Мария Прокофьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крылова Вера

Мать ребёнка: Крылова Мария Прокофьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крылов Анатолий

Мать ребёнка: Крылова Мария Прокофьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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