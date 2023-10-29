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Крылова Мария Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1914

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1914

Отец: Ощепков Прокофий Игнатьевич

Мать: Ощепкова Марфа Михайловна

Рождение ребёнка
20.11.1936

Сын: Крылов Виктор Александрович

Отец ребёнка: Крылов Александр Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крылова Нина Александровна

Отец ребёнка: Крылов Александр Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крылов Александр

Отец ребёнка: Крылов Александр Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крылова Вера

Отец ребёнка: Крылов Александр Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крылов Анатолий

Отец ребёнка: Крылов Александр Матвеевич

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