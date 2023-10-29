Крылова Мария Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1914
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1914
Рождение ребёнка
20.11.1936
Сын: Крылов Виктор Александрович
Отец ребёнка: Крылов Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крылова Нина Александровна
Отец ребёнка: Крылов Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крылов Александр
Отец ребёнка: Крылов Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крылова Вера
Отец ребёнка: Крылов Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крылов Анатолий
Отец ребёнка: Крылов Александр Матвеевич