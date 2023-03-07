Фомичев Василий Сысоевич
Место рождения
Дата рождения03.03.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1891 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАНО 504-18-3
Бракосочетание
22.01.1918 ст.
Жена: Фомичева Мария Ивановна
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
04.11.1918 ст.
Сын: Фомичев Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Фомичева Мария Ивановна
ГАНО 480-7-89
Смерть
Неизвестно