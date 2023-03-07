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Фомичев Василий Сысоевич

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

03.03.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1891 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Бракосочетание
22.01.1918 ст.

Жена: Фомичева Мария Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
04.11.1918 ст.

Сын: Фомичев Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Фомичева Мария Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Смерть
Неизвестно
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