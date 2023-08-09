Цыганков Алексей Федорович
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиПосле 1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Цыганков Фёдор Ефимович
Мать: Цыганкова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Цыганков Липан Алексеевич
Мать ребёнка: Цыганкова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Цыганкова Евдокия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
После 1895