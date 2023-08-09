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Цыганков Алексей Федорович

Место рождения

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

После 1895

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Цыганков Фёдор Ефимович

Мать: Цыганкова Дарья Петровна

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Цыганков Липан Алексеевич

Мать ребёнка: Цыганкова Евдокия Николаевна

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Цыганков Пётр Алексеевич

Мать ребёнка: Цыганкова Евдокия Николаевна

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыганкова Евдокия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
После 1895