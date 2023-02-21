Ковыркин Сергей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1991
Дочь: Бородынкина Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Ковыркина Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
13.07.1999
Дочь: Лазарева Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Ковыркина Людмила Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно