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Ковыркин Сергей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1991

Дочь: Бородынкина Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Ковыркина Людмила Ивановна

Смышляевка, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.07.1999

Дочь: Лазарева Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Ковыркина Людмила Ивановна

Смышляевка, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковыркина Людмила Ивановна

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