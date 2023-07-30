Шапкина Анна Фокична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапкина Анна Фокична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1853

Дочь: Шапкина Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Шапкин Василий Фролович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.01.1856

Дочь: Шапкина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Шапкин Василий Фролович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.06.1858

Сын: Шапкин Федор Васильевич

Отец ребёнка: Шапкин Василий Фролович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шапкин Василий Фролович

Смерть
Неизвестно