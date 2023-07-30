Шапкина Анна Фокична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1853
Дочь: Шапкина Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Шапкин Василий Фролович
Рождение ребёнка
22.01.1856
Дочь: Шапкина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Шапкин Василий Фролович
Рождение ребёнка
01.06.1858
Отец ребёнка: Шапкин Василий Фролович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно