Шапкин Василий Фролович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: Шапкин Фрол Мартинович
Рождение ребёнка
24.03.1853
Дочь: Шапкина Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Шапкина Анна Фокична
Рождение ребёнка
22.01.1856
Дочь: Шапкина Мария Васильевна
Мать ребёнка: Шапкина Анна Фокична
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Шапкина Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1858
Мать ребёнка: Шапкина Анна Фокична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шапкина Анна Фокична
Смерть
Неизвестно