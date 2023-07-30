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Шапкин Василий Фролович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Шапкин Фрол Мартинович

Мать: Шапкина Матрона Алексеевна

Рождение ребёнка
24.03.1853

Дочь: Шапкина Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Шапкина Анна Фокична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.01.1856

Дочь: Шапкина Мария Васильевна

Мать ребёнка: Шапкина Анна Фокична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Шапкина Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1858

Сын: Шапкин Федор Васильевич

Мать ребёнка: Шапкина Анна Фокична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапкина Анна Фокична

Смерть
Неизвестно