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--- Анна Анисимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837 ст.

Дочь: --- Ефимия Фотиева

Отец ребёнка: --- Фотий Митрофанов

Сельцо Козино, Стрельнинская волость, Мещовский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1839 ст.

Дочь: --- Матрона Фотиева

Отец ребёнка: --- Фотий Митрофанов

Сельцо Козино, Стрельнинская волость, Мещовский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1841

Дочь: --- Хиония Фотиева

Отец ребёнка: --- Фотий Митрофанов

Рождение ребёнка
1844

Сын: --- Василий Фотиев

Отец ребёнка: --- Фотий Митрофанов

Рождение ребёнка
1846 ст.

Дочь: --- Васса Фотиева

Отец ребёнка: --- Фотий Митрофанов

Рождение ребёнка
1848

Сын: --- Петр Фотиев

Отец ребёнка: --- Фотий Митрофанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: --- Фотий Митрофанов

Смерть
Неизвестно