--- Анна Анисимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837 ст.
Дочь: --- Ефимия Фотиева
Отец ребёнка: --- Фотий Митрофанов
Сельцо Козино, Стрельнинская волость, Мещовский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1839 ст.
Дочь: --- Матрона Фотиева
Отец ребёнка: --- Фотий Митрофанов
Сельцо Козино, Стрельнинская волость, Мещовский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1841
Дочь: --- Хиония Фотиева
Отец ребёнка: --- Фотий Митрофанов
Рождение ребёнка
1844
Сын: --- Василий Фотиев
Отец ребёнка: --- Фотий Митрофанов
Рождение ребёнка
1846 ст.
Дочь: --- Васса Фотиева
Отец ребёнка: --- Фотий Митрофанов
Рождение ребёнка
1848
Сын: --- Петр Фотиев
Отец ребёнка: --- Фотий Митрофанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: --- Фотий Митрофанов
Смерть
Неизвестно