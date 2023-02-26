Пенкина - Шейдина Ефросиния Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти02.10.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1864
Муж: Шейдин Иван Иванов
Рождение ребёнка
09.11.1884
Отец ребёнка: Шейдин Иван Иванов
Рождение ребёнка
28.08.1887
Сын: Шейдин Семён Иоаннов
Отец ребёнка: Шейдин Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
02.10.1887