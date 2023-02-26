Пенкина - Шейдина Ефросиния Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пенкина - Шейдина Ефросиния Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

02.10.1887

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1841 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1864

Муж: Шейдин Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.11.1884

Сын: Шейдин Георгий Иванов

Отец ребёнка: Шейдин Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.08.1887

Сын: Шейдин Семён Иоаннов

Отец ребёнка: Шейдин Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
02.10.1887
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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