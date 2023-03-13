Баранова Пелагея Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1888
Сын: Барановъ Петръ
Отец ребёнка: Барановъ Кантиліанъ
Михайловка
Рождение ребёнка
02.04.1890
Сын: Барановъ Кантилианъ
Отец ребёнка: Барановъ Кантиліанъ
Михайловка
Рождение ребёнка
12.10.1893
Дочь: Анна
Отец ребёнка: не указан
Михайловка
Рождение ребёнка
15.11.1899
Сын: Барановъ Максимъ
Отец ребёнка: не указан
Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Барановъ Кантиліанъ