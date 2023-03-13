Баранова Пелагея Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова Пелагея Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1888

Сын: Барановъ Петръ

Отец ребёнка: Барановъ Кантиліанъ

Михайловка
Рождение ребёнка
02.04.1890

Сын: Барановъ Кантилианъ

Отец ребёнка: Барановъ Кантиліанъ

Михайловка
Рождение ребёнка
12.10.1893

Дочь: Анна

Отец ребёнка: не указан

Михайловка
Рождение ребёнка
15.11.1899

Сын: Барановъ Максимъ

Отец ребёнка: не указан

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барановъ Кантиліанъ

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