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(Баранова) Анна
(Баранова) Анна
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Древо
Место рождения
Михайловка
Дата рождения
12.10.1893
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Баранова Пелагея Андреева
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1893
Отец: не указан
Мать:
Баранова Пелагея Андреева
Михайловка
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