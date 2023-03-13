(Баранова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Баранова) Анна

Место рождения

Михайловка

Дата рождения

12.10.1893

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1893

Отец: не указан

Мать: Баранова Пелагея Андреева

Михайловка
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