Церковников Антон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1860 ст.
Сын: Дементий Антонович Дометий Антонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1892 ст.
Дочь: Климова Анна Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно