Дементий Антонович Дометий Антонович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1860 ст.
Отец: Церковников Антон
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1893 ст.
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.09.1899 ст.
Дочь: Надежда Дементиевна
Мать ребёнка: Церковникова Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
12.04.1902 ст.
Дочь: Александра Дементиевна
Мать ребёнка: Церковникова Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
24.12.1904 ст.
Сын: Церковников Стефан Дементеевич
Мать ребёнка: Церковникова Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
14.01.1910
Сын: Церковников Василий Дементеевич
Мать ребёнка: Церковникова Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
05.03.1923
Дочь: Дремина Евдокия Дементиевна
Мать ребёнка: Церковникова Евдокия Максимова
Смерть
Неизвестно