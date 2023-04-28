Дементий Антонович Дометий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дементий Антонович Дометий Антонович

Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1860 ст.

Отец: Церковников Антон

Мать: не указана

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
28.10.1893 ст.

Жена: Церковникова Евдокия Максимова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.09.1899 ст.

Дочь: Надежда Дементиевна

Мать ребёнка: Церковникова Евдокия Максимова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.04.1902 ст.

Дочь: Александра Дементиевна

Мать ребёнка: Церковникова Евдокия Максимова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.12.1904 ст.

Сын: Церковников Стефан Дементеевич

Мать ребёнка: Церковникова Евдокия Максимова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.01.1910

Сын: Церковников Василий Дементеевич

Мать ребёнка: Церковникова Евдокия Максимова

Рождение ребёнка
05.03.1923

Дочь: Дремина Евдокия Дементиевна

Мать ребёнка: Церковникова Евдокия Максимова

Смерть
Неизвестно
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