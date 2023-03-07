Комаров Исидор Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смерти18.04.1801
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Комаров Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Емельян Исидоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: не указана
Смерть
18.04.1801
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: не указана