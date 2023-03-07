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Комаров Исидор Фёдоров

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Место рождения

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1742

Дата смерти

18.04.1801

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Комаров Фёдор

Мать: не указана

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1771

Сын: Комаров Роман Исидоров

Мать ребёнка: не указана

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1777

Сын: Емельян Исидоров

Мать ребёнка: не указана

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1778

Сын: Комаров Максим Исидоров

Мать ребёнка: не указана

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Смерть
18.04.1801
Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1801

Сын: Комаров Панкрат Исидоров

Мать ребёнка: не указана

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
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