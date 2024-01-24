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Григорий ст. Емельянов
Григорий ст. Емельянов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.10.1855
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Емельян Фотиев
1835 г.р.
Мать
Васса Якимова
1838 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1855
Отец:
Емельян Фотиев
Мать:
Васса Якимова
Смерть
Неизвестно
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