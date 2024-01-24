Григорий ст. Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий ст. Емельянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1835 г.р.

Мать

1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1855

Отец: Емельян Фотиев

Мать: Васса Якимова

Смерть
Неизвестно
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