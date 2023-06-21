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Юштанов Михаил Константинович

Место рождения

Псковская губерния Новоржевский уезд деревняКосимово

Дата рождения

1885

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Юштанов Константин Никифорович

Мать: Юштанова Елена Гавриловна

Псковская губерния Новоржевский уезд деревняКосимово
Рождение ребёнка
1916

Сын: Юштанов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Юштанова Анна Егоровна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.02.1920

Сын: Михайлов (юштанов) Александр Михайлович

Мать ребёнка: Юштанова Анна Егоровна

Рождение ребёнка
23.08.1922

Сын: Юштанов Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Юштанова Анна Егоровна

Климово, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Юштанов Павел Михайлович

Мать ребёнка: Юштанова Анна Егоровна

Смерть
1932