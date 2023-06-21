Юштанов Михаил Константинович
Место рожденияПсковская губерния Новоржевский уезд деревняКосимово
Дата рождения1885
Дата смерти1932
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Псковская губерния Новоржевский уезд деревняКосимово
Рождение ребёнка
1916
Сын: Юштанов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Юштанова Анна Егоровна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.02.1920
Сын: Михайлов (юштанов) Александр Михайлович
Мать ребёнка: Юштанова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
23.08.1922
Сын: Юштанов Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Юштанова Анна Егоровна
Климово, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Юштанова Анна Егоровна
Смерть
1932