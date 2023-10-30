Юштанова (Егорова) Анна Егоровна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смерти1973
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Егоров Егор Максимович
Мать: Егорова Елена
Рождение ребёнка
1916
Сын: Юштанов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Юштанов Михаил Константинович
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.02.1920
Сын: Михайлов (юштанов) Александр Михайлович
Отец ребёнка: Юштанов Михаил Константинович
Рождение ребёнка
23.08.1922
Сын: Юштанов Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Юштанов Михаил Константинович
Климово, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Юштанов Михаил Константинович
Смерть
1973