Юштанова (Егорова) Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юштанова (Егорова) Анна Егоровна

Место рождения

Зенцово, Новоржевский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Егоров Егор Максимович

Мать: Егорова Елена

Зенцово, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Юштанов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Юштанов Михаил Константинович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.02.1920

Сын: Михайлов (юштанов) Александр Михайлович

Отец ребёнка: Юштанов Михаил Константинович

Рождение ребёнка
23.08.1922

Сын: Юштанов Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Юштанов Михаил Константинович

Климово, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Юштанов Павел Михайлович

Отец ребёнка: Юштанов Михаил Константинович

Смерть
1973
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