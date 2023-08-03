(Макмак) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Макмак) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Макмак - Ст. Петр Федорович

Мать: Макмак Елизавета Саввична

Смерть
1933