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(Макмак) Валентина
(Макмак) Валентина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1921
Дата смерти
1933
Пол
Женский
Отец
Макмак - Ст. Петр Федорович
1898 г.р.
Мать
Макмак (Яйло-Думбур) Елизавета Саввична
Около 1898 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец:
Макмак - Ст. Петр Федорович
Мать:
Макмак Елизавета Саввична
Смерть
1933
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