Макмак (Яйло-Думбур) Елизавета Саввична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1898
Дата смертиОколо 1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Макмак - Ст. Петр Федорович
Рождение ребёнка
19.04.1927
Отец ребёнка: Макмак - Ст. Петр Федорович
Рождение ребёнка
1944
Сын: Думбур Антон Харлампиевич
Отец ребёнка: Думбур Харлампий Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1980
Куйбышево, Куйбышевский муниципальный район, Ростовская область