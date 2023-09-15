Макмак (Яйло-Думбур) Елизавета Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макмак (Яйло-Думбур) Елизавета Саввична

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Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

Около 1980

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: Яйло (вершина) Сава Ильич

Мать: Яйло (вершина) Феодора Дмитриевна

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Макмак - Ст. Петр Федорович

Рождение ребёнка
19.04.1927

Сын: Макмак Михаил Петрович

Отец ребёнка: Макмак - Ст. Петр Федорович

Рождение ребёнка
1944

Сын: Думбур Антон Харлампиевич

Отец ребёнка: Думбур Харлампий Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Думбур Харлампий Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макмак - Ст. Петр Федорович

Смерть
Около 1980
Куйбышево, Куйбышевский муниципальный район, Ростовская область
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