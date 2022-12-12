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Ксения Ивановна

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Место рождения

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1817 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1838 ст.

Дочь: Ксения Ильинична

Отец ребёнка: Илья Кузьмич

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1840 ст.

Дочь: Гликерия Ильинична

Отец ребёнка: Илья Кузьмич

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1846 ст.

Сын: Елисей Ильич

Отец ребёнка: Илья Кузьмич

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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