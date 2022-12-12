Ксения Ивановна
Место рождения
Дата рождения1817 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838 ст.
Дочь: Ксения Ильинична
Отец ребёнка: Илья Кузьмич
Рождение ребёнка
1840 ст.
Дочь: Гликерия Ильинична
Отец ребёнка: Илья Кузьмич
Рождение ребёнка
1846 ст.
Сын: Елисей Ильич
Отец ребёнка: Илья Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Кузьмич
Смерть
Неизвестно