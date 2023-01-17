Илья Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.
Отец: Кузьма Григорьевич
Мать: Мавра Петровна
Рождение ребёнка
1838 ст.
Дочь: Ксения Ильинична
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1840 ст.
Дочь: Гликерия Ильинична
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1846 ст.
Сын: Елисей Ильич
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Ивановна
Смерть
Неизвестно