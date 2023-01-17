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Илья Кузьмич

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Место рождения

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.

Отец: Кузьма Григорьевич

Мать: Мавра Петровна

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1838 ст.

Дочь: Ксения Ильинична

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1840 ст.

Дочь: Гликерия Ильинична

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1846 ст.

Сын: Елисей Ильич

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Ивановна

Смерть
Неизвестно
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