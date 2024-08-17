Лангольф (Фельк) Анна Элизабет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лангольф (Фельк) Анна Элизабет

Место рождения

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Фельк Фридрих

Мать: Фельк (Эммерих) Мария Доротея

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лангольф Андреас

Рождение ребёнка
1840

Сын: Лангольф Андреас

Отец ребёнка: Лангольф Андреас

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Лангольф Иоханн Кристиан

Отец ребёнка: Лангольф Андреас

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Лангольф Анна Элизабет

Отец ребёнка: Лангольф Андреас

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Лангольф Иоханн Симон

Отец ребёнка: Лангольф Андреас

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Лангольф Катарина Доротея

Отец ребёнка: Лангольф Андреас

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Лангольф Мария Элизабет

Отец ребёнка: Лангольф Андреас

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Лангольф Мария Катарина

Отец ребёнка: Лангольф Андреас

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
04.07.1856

Сын: Лангольф Иоханнес

Отец ребёнка: Лангольф Андреас

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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