Лангольф (Фельк) Анна Элизабет
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Фельк Фридрих
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лангольф Андреас
Рождение ребёнка
1840
Сын: Лангольф Андреас
Отец ребёнка: Лангольф Андреас
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Лангольф Андреас
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Лангольф Анна Элизабет
Отец ребёнка: Лангольф Андреас
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Лангольф Андреас
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Лангольф Катарина Доротея
Отец ребёнка: Лангольф Андреас
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Лангольф Мария Элизабет
Отец ребёнка: Лангольф Андреас
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Лангольф Мария Катарина
Отец ребёнка: Лангольф Андреас
Рождение ребёнка
04.07.1856
Сын: Лангольф Иоханнес
Отец ребёнка: Лангольф Андреас
Смерть
Неизвестно