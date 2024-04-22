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Бетехтин Яков Данилович

Место рождения

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Бетехтин Данило (Данил) Лукич

Мать: Бетехтина Пелагея Анисимовна

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Бетехтин Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Бетехтина Аграфена (Агриппина) Матвеевна

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: Бетехтина Аграфена (Агриппина) Матвеевна

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Бетехтин Никифор Яковлевич

Мать ребёнка: Бетехтина Аграфена (Агриппина) Матвеевна

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бетехтина Аграфена (Агриппина) Матвеевна

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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