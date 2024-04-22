Бетехтин Яков Данилович
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Рождение ребёнка
1765
Сын: Бетехтин Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Бетехтина Аграфена (Агриппина) Матвеевна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Пелагея Яковлевна
Мать ребёнка: Бетехтина Аграфена (Агриппина) Матвеевна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Бетехтин Никифор Яковлевич
Мать ребёнка: Бетехтина Аграфена (Агриппина) Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно