Бетехтина (Шемякина) Пелагея Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бетехтина (Шемякина) Пелагея Анисимовна

Место рождения

Осатово-Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Шемякин Анисим Иванович

Мать: не указана

Осатово-Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1720

Сын: Бетехтин Родион Данилович

Отец ребёнка: Бетехтин Данило (Данил) Лукич

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Бетехтин Пётр Данилович

Отец ребёнка: Бетехтин Данило (Данил) Лукич

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Бетехтин Яков Данилович

Отец ребёнка: Бетехтин Данило (Данил) Лукич

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Бетехтин Карп Данилович

Отец ребёнка: Бетехтин Данило (Данил) Лукич

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Бетехтин Гаврила Данилович

Отец ребёнка: Бетехтин Данило (Данил) Лукич

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Бетехтин Пётр Данилович

Отец ребёнка: Бетехтин Данило (Данил) Лукич

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Анна Даниловна

Отец ребёнка: Бетехтин Данило (Данил) Лукич

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бетехтин Данило (Данил) Лукич

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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