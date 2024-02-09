Бетехтина (Шемякина) Пелагея Анисимовна
Место рождения
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Шемякин Анисим Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1720
Сын: Бетехтин Родион Данилович
Отец ребёнка: Бетехтин Данило (Данил) Лукич
Рождение ребёнка
1731
Отец ребёнка: Бетехтин Данило (Данил) Лукич
Рождение ребёнка
1738
Отец ребёнка: Бетехтин Данило (Данил) Лукич
Рождение ребёнка
1745
Отец ребёнка: Бетехтин Данило (Данил) Лукич
Рождение ребёнка
1748
Сын: Бетехтин Гаврила Данилович
Отец ребёнка: Бетехтин Данило (Данил) Лукич
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Бетехтин Данило (Данил) Лукич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Анна Даниловна
Отец ребёнка: Бетехтин Данило (Данил) Лукич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно