Булатова Катерина Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1810
Отец ребёнка: Булатов Григорий Ферапонтов
Рождение ребёнка
Около 1815
Отец ребёнка: Булатов Григорий Ферапонтов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816