Булатова Катерина Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова Катерина Антонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1792 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Булатов Егор Григорьев

Отец ребёнка: Булатов Григорий Ферапонтов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Булатов Иван Григорьев

Отец ребёнка: Булатов Григорий Ферапонтов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Григорий Ферапонтов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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