Михалченок Иван ст.
Место рожденияд.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1767
Дата смерти01.07.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Михаил Прокопов
Мать: Агафия Михайлова
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1791
Сын: Савелий Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Яковлева
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.01.1793
Дочь: Синклитикия Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Яковлева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1795
Мать ребёнка: Евдокия Яковлева
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Зиновия Иоаннова
Мать ребёнка: Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Яковлева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.01.1802
Сын: Михалченков Трифон (Трофим) ст
Мать ребёнка: Евдокия Яковлева
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.12.1807
Дочь: Варвара (Наталия) Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Яковлева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1810
Сын: Михалченков Трофим Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Яковлева
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.07.1835
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.