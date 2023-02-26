Михалченок Иван ст. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихалченок Иван ст.

Михалченок Иван ст.

avatar

Место рождения

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1767

Дата смерти

01.07.1835

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Михаил Прокопов

Мать: Агафия Михайлова

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1791

Сын: Савелий Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Яковлева

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.01.1793

Дочь: Синклитикия Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Яковлева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1795

Сын: Михалченков Роман Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Яковлева

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Зиновия Иоаннова

Мать ребёнка: Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Яковлева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.01.1802

Сын: Михалченков Трифон (Трофим) ст

Мать ребёнка: Евдокия Яковлева

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.12.1807

Дочь: Варвара (Наталия) Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Яковлева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1810

Сын: Михалченков Трофим Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Яковлева

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.07.1835
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close