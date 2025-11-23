Ланин Григорий Григорьевич
мужской, родился Около 1630, Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
умер Неизвестно, Зарайск, Зарайск, Московская область
ОтецЛанин Григорий ТимофеевичОколо 1600 г.р.
Дети
Ланин Степан ГригорьевичОколо 1653 г.р.
Ланин Василий ГригорьевичОколо 1656 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1630
Отец: Ланин Григорий Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1653
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1656
Сын: Ланин Василий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1660
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
С 1664 по 1668
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Зарайск, Зарайск, Московская область