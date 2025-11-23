Ланин Григорий Григорьевич Около 1630 — найти родственников по фамилии на Familio

Ланин Григорий Григорьевич

Автор
АБ
Багаева А.

мужской, родился Около 1630, Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

умер Неизвестно, Зарайск, Зарайск, Московская область

Отец
Ланин Григорий ТимофеевичОколо 1600 г.р.
Дети
Ланин Степан ГригорьевичОколо 1653 г.р.
Ланин Василий ГригорьевичОколо 1656 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1630

Отец: Ланин Григорий Тимофеевич

Мать: не указана

Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Около 1653

Сын: Ланин Степан Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Около 1656

Сын: Ланин Василий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Около 1660

Сын: Ланин Фёдор Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
С 1664 по 1668

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно
Зарайск, Зарайск, Московская область

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