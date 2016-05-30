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Туктамышев Самат Ленарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.2016

Отец: Туктамышев Ленар Рафаэлевич

Мать: Туктамышева Диляра Амировна