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Туктамышев Самат Ленарович
Туктамышев Самат Ленарович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.05.2016
Пол
Мужской
Отец
Туктамышев Ленар Рафаэлевич
Мать
Туктамышева Диляра Амировна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.2016
Отец:
Туктамышев Ленар Рафаэлевич
Мать:
Туктамышева Диляра Амировна
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