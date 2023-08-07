Туктамышев Ленар Рафаэлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туктамышев Ленар Рафаэлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Туктамышев Рафаэль Абдельрауфович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.05.2016

Сын: Туктамышев Самат Ленарович

Мать ребёнка: Туктамышева Диляра Амировна

Рождение ребёнка
21.08.2018

Сын: Туктамышев Камиль Ленарович

Мать ребёнка: Туктамышева Диляра Амировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туктамышева Диляра Амировна

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