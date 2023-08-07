Туктамышев Ленар Рафаэлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Туктамышев Рафаэль Абдельрауфович
Рождение ребёнка
30.05.2016
Сын: Туктамышев Самат Ленарович
Мать ребёнка: Туктамышева Диляра Амировна
Рождение ребёнка
21.08.2018
Сын: Туктамышев Камиль Ленарович
Мать ребёнка: Туктамышева Диляра Амировна
Бракосочетание
Неизвестно