Усманов Хабибулла
Место рожденияВерхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Мухаметсадыкова) Раися
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хабибуллина) Муслима
Мать ребёнка: (Мухаметсадыкова) Раися
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хабибуллина) Кашифя
Мать ребёнка: (Мухаметсадыкова) Раися
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хабибуллин Фарит
Мать ребёнка: (Мухаметсадыкова) Раися
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Мухаметсадыкова) Раися
Смерть
Неизвестно