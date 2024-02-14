Усманов Хабибулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУсманов Хабибулла

Усманов Хабибулла

Место рождения

Верхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Мухаметсадыкова) Раися

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хабибуллина) Муслима

Мать ребёнка: (Мухаметсадыкова) Раися

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хабибуллина) Кашифя

Мать ребёнка: (Мухаметсадыкова) Раися

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хабибуллин Фарит

Мать ребёнка: (Мухаметсадыкова) Раися

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Мухаметсадыкова) Раися

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.