(Мухаметсадыкова) Раися — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мухаметсадыкова) Раися

Место рождения

Верхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баязитов Мухамет Садыкъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усманов Хабибулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хабибуллина) Муслима

Отец ребёнка: Усманов Хабибулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хабибуллина) Кашифя

Отец ребёнка: Усманов Хабибулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хабибуллин Фарит

Отец ребёнка: Усманов Хабибулла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усманов Хабибулла

Смерть
Неизвестно

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