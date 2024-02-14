(Мухаметсадыкова) Раися
Место рожденияВерхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баязитов Мухамет Садыкъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Усманов Хабибулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хабибуллина) Муслима
Отец ребёнка: Усманов Хабибулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хабибуллина) Кашифя
Отец ребёнка: Усманов Хабибулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хабибуллин Фарит
Отец ребёнка: Усманов Хабибулла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Усманов Хабибулла
Смерть
Неизвестно