Постнякова (Крылова) Мария Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1927
Дата смерти17.06.2007
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1927
Отец: Крылов Игнат
Мать: Крылова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Постнякова Надежда Александрова
Отец ребёнка: Постняков Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Постнякова Любовь Александровна
Отец ребёнка: Постняков Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Постняков Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Постняков Александр Иванович
Место жительства
Неизвестно
Бокситогорск, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.02.1949
Дочь: Яковлева (Постнякова) Галина Александровна
Отец ребёнка: Постняков Александр Иванович
Смерть
17.06.2007