Постнякова (Крылова) Мария Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Постнякова (Крылова) Мария Игнатьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1927

Дата смерти

17.06.2007

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1927

Отец: Крылов Игнат

Мать: Крылова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Постнякова Надежда Александрова

Отец ребёнка: Постняков Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Постнякова Любовь Александровна

Отец ребёнка: Постняков Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Постняков Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Постняков Александр Иванович

Место жительства
Неизвестно
Бокситогорск, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.02.1949

Дочь: Яковлева (Постнякова) Галина Александровна

Отец ребёнка: Постняков Александр Иванович

Смерть
17.06.2007

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