Крылова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крылова Зоя Игнатьева
Отец ребёнка: Крылов Игнат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крылова Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Крылов Игнат
Рождение ребёнка
17.02.1927
Дочь: Постнякова (Крылова) Мария Игнатьева
Отец ребёнка: Крылов Игнат
Смерть
Неизвестно